70 % des Belges demandent de payer leur facture d’énergie en plusieurs fois.

La Febeg a communiqué ce jeudi que les fournisseurs d’énergie n’ont pas encore constaté une augmentation des défauts de paiement en raison de la hausse des prix de l’énergie. Une bonne nouvelle a priori, mais il est surtout trop tôt pour avoir une vision globale sur la situation. Car une étude menée par Intrum révèle que la situation risque vraiment d’empirer dans les semaines et mois à venir. " La valeur moyenne des dossiers de recouvrement dans le secteur de l’énergie a augmenté de près de 40 % depuis l’été 2021 à cause de l’inflation galopante. Nombreux sont les clients particuliers et professionnels qui demandent un plan d’étalement des paiements. Le recouvrement de factures énergétiques impayées ralentit, ce qui met en péril le cashflow et la rentabilité des fournisseurs énergétiques ", apprend-on.

(....)