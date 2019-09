Si, depuis la fin de semaine dernière, c’est une véritable épée de Damoclès qui pendait au-dessus de la tête de Thomas Cook, la faillite du tour-opérateur reste sans précédent dans le secteur du tourisme. Pas moins de 600 000 vacanciers se retrouvent entraînés dans cette chute, certains se demandant comment se terminera leur séjour.

Côté belge, les activités se poursuivent. En matinée, la direction de Thomas Cook Belgique a annoncé lors d’un conseil d’entreprise que l’entreprise restait bien opérationnelle sur le territoire belge. Les enseignes sont ouvertes pour traiter les dossiers en cours mais aucun nouveau client n’est accepté par mesure de précaution.

Comment le plus ancien voyagiste a-t-il pu ainsi sombrer ? Les raisons sont multiples, à commencer par une concurrence à laquelle Thomas Cook n’a pas été en mesure de réagir comme il se doit. Depuis 10 ans déjà, les signaux sont à l’orange vif, avec des pertes cumulées dépassant 1 milliard de livres. Les multiples rachats (Havas, MyTravel, Jetour) au début des années 2000 et en 2007, ont aussi pesé sur les finances du groupe. D’autant que ses activités n’évoluent pas en phase avec le développement de la réservation de vacances via Internet, l’un de ses plus gros concurrents.

Le printemps arabe, l’incertitude liée au Brexit, la dévaluation de la livre ne sont qu’autant de clous à un cercueil plus que jamais promis au fil des ans. Seule éclaircie à l’horizon, l’annonce au printemps d’une prise de contrôle de l’activité de tour-opérateur par le chinois Fosun, déjà propriétaire de Club Med. Les créanciers devaient, dans le cadre de cet accord, reprendre la compagnie aérienne pour près d’un milliard de livres. Mais cela n’a pas suffi aux yeux de certains bailleurs de fonds, en particulier les banques RBS et Lloyds, qui ont exigé en fin de semaine dernière que le groupe trouve 200 millions de livres de plus pour assurer sa survie jusqu’à novembre 2020. La suite, on la connaît. Après un week-end sans réel espoir d’en sortir, le couperet est tombé dans la nuit de dimanche à lundi. Avec un réveil difficile pour les 22 000 employés du groupe, dont 600 en Belgique (au sein de Thomas Cook et Neckermann).

Thomas Cook n’a pas pris le bon virage

Beaucoup de raisons peuvent être invoquées pour expliquer la chute du plus vieux tour-opérateur du monde.

Parmi celles-ci, certaines voix s’élèvent pour qualifier les vacances all-in de démodées. Un constat qui n’est pas tout à fait hors de propos quand on sait que les voyages changent en même temps que les mentalités.

Depuis quelques années, les jeunes semblent plus attirés par des road-trip dans des pays lointains. Thomas Cook a bien essayé d’emboîter le pas avec des croisières ou encore des circuits accompagnés à thème, comme le yoga, par exemple. Des essais qui n’ont pas perduré. "Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, comme si on sentait que les affaires n’allaient pas bien, nous dit-on dans une agence de voyages. Dernier exemple en date, il n’y a plus moyen de commander des brochures depuis le mois de juillet, comme s’ils cherchaient à faire des économies."

Et le challenge désormais pour ceux qui restent, c’est de garder la confiance des voyageurs. "Notre chance en Belgique, c’est le Fonds de Garantie qui est unique ou presque en Europe. Il n’y aura pas de clients floués et c’est tant mieux pour les petites agences de voyages qui peuvent rassurer leurs clients et garder leur confiance."