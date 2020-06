Il paraît loin le temps des files d’attente devant les boîtes de nuit, des soirées passées à danser jusqu’au petit matin et des clubs bondés de monde. Si le secteur de la nuit est en déclin depuis quelques années -de 544 discothèques en 2008 en Belgique, on n’en comptait déjà plus que 398, dix ans plus tard-, il pèse d’importantes rentrées économiques, des milliers d’emploi chez nous et une visibilité touristique et culturelle non-négligeable à nos villes. Alors que tous les secteurs du travail reprennent peu à peu, les discothèques sont dans le flou complet. Lors du dernier CNS, Sophie Wilmès a indiqué que les clubs ne rouvriront pas avant fin août, sans en dire plus sur un plan concret de reprise. C’est ce manque de concertation et de communication qui irritent les gérants de boîtes de nuit.

“On n’a aucune nouvelle, on nous a juste balayé d’un revers de main tels des parias. On parle de fin août sans certitudes, c’est une double peine pour nous, on s'est confiné pendant trois mois et on va encore devoir encore se confiner trois mois de plus, on est les seuls dans ce cas. Le problème, c’est qu’il n’y a aucun plan de reprise concret”, conteste Marc Susini gérant du bowling, de l'Acte 3 et du Doctor Jack à Braine-l'Alleud.