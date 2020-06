La proposition du PTB a été soumise au vote de la comission Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ce mardi. En résumé : en raison de la crise du coronavirus et de son impact sur les cours, le parti proposait de remplacer les examens par des évaluations formatives et d’octroyer au minimum la note de 10 sur 20 à chaque étudiant. Le texte a été balayé 2 voix contre 11. Insuffisant pour calmer les ardeurs de deux jeunes mandataires MR, qui souhaitent "faire entendre une autre voix" que celle qui percole massivement dans les médias et réclame ce 10 sur 20 pour tous, notamment avec le mouvement No One Fails, l’Union syndicale étudiante ou encore le Comac, le mouvement des jeunes du PTB. " Cette proposition arrive bien trop tard. Nous sommes le 23 juin, les examens sont déjà pratiquement terminés. Bref, c’est un effet d’annonce du PTB. Via le Comac, ce parti surfe sur la détresse des étudiants en cette période de stress. C’est l’idéologie communiste : les diplômes, on les donne, on les brade, sans goût pour le mérite ", relève Stéphanie Cortisse, 31 ans et députée à la FWB, active dans la commission Enseignement. "Il ne faut pas tomber dans la loi du moindre effort, du nivellement par le bas. Comme l’a dit la ministre Glatigny : qui voudra d’un médecin ou d’un architecte qui a zappé une année parce qu’on lui a mis 10 ?"

(...)