Seize accidents ayant fait trois morts (dont deux mineurs) : le 1er trimestre 2019 s’est achevé sur un bilan dramatique aux passages à niveau. En cause, le non-respect du code de la route et un inquiétant mépris pour les éléments de sécurité que sont les feux de signalisation et les barrières.

C’est dans ce contexte qu’Infrabel lance sa nouvelle campagne de sensibilisation. Elle mise sur l’émotion en vous invitant à faire la connaissance de Jean-Pierre Barrière, l’homme invisible des passages à niveau.

Le blues du passage à niveau

"Chaque jour un nouveau départ, cette fois c’est bon j’y crois ! Mais peu importe, où que je sois, on ne me remarque pas ». Ainsi en va-t-il de la vie de Jean-Pierre Barrière, le personnage-clé de la nouvelle campagne de sensibilisation d’Infrabel. Jean-Pierre, "l’homme que sa voisine ne salue pas" , "l’homme qu’on dépasse allègrement dans la file chez le boucher", "l’homme que le chauffeur de bus ne daigne pas embarquer " devient le visage de ces passages à niveau trop souvent méprisés.

Cette campagne "Jean-Pierre Barrière" est officiellement lancée depuis ce jeudi 25 avril jusqu'au 8 mai prochain, elle sera diffusée en télévision et sur les principaux réseaux sociaux. Préparez-vous donc à faire la connaissance de Jean-Pierre Barrière, l’homme invisible des passages à niveau !

Après avoir organisé l’an dernier un spectaculaire crash-test (la collision entre une voiture et une locomotive), pour sa nouvelle campagne de sensibilisation Infrabel mise sur un autre registre, celui de l’émotion et du vécu. L’objectif est clair : au travers de l’histoire "clin d’œil" de Jean-Pierre Barrière, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire en appelle à la plus grande vigilance et au respect, partout et tout le temps, des éléments de sécurité que sont feux de signalisation et barrières des passages à niveau.

Sensibiliser ? Une nécessité !

Au cours du premier trimestre 2019, les passages à niveau belges ont été le théâtre de 16 accidents ayant fait 3 morts, dont deux mineurs (à Pont-à-Celles le 14 février et à Jambes le 19 mars). En comparaison avec la même période de l’année précédente (8 accidents et 1 mort), ces chiffres apparaissent comme très inquiétants.

Le mois dernier, Infrabel a publié les résultats d’une étude édifiante sur les comportements aux abords du domaine ferroviaire. Il est apparu que 46% des personnes interrogées avaient délibérément violé le code de la route à un passage à niveau au cours des 6 derniers mois. Plus préoccupant encore, l’étude a révélé que 77% des personnes sondées n’hésiteraient pas à commettre une infraction si l’occasion s’en présentait.

Fort heureusement, cette étude révèle aussi que 42% des usagers des passagers à niveau interrogés se disent « ouverts à de la sensibilisation et prêts à adapter leur comportement en conséquence ». C’est en priorité à eux que s’adresse la campagne lancée ce jour...