Le déploiement du rappel de vaccination pour tous les plus de 65 ans, via une troisième dose, mais aussi des personnes à risques, est en cours. La Flandre a déjà annoncé sa volonté d’administrer une troisième dose également au reste de la population. Une question se pose alors que le Covid Safe Ticket est réclamé dans toute une série de lieux et d’activités à travers le pays : deux doses suffiront-elles toujours pour être considérées comme complètement vacciné ?