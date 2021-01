Dans un entretien avec nos confrères de Het Laatste Nieuws, Igor Fierens, un pédiatre belge, a mis en garde les autorités du pays. Selon lui, les mesures mises en place par notre gouvernement ne suffisent pas pour contrer les nouveaux variants du Covid-19. "explique-t-il. "

Si le médecin est en faveur de mesures drastiques, c'est qu'il est confronté chaque jour à des patients atteints par les nouvelles souches du Covid-19. Le pédiatre qui travaille au Royal London Hospital, le plus grand hôpital de Londres, est revenu sur les cas liés à la variante britannique. " La variante britannique, comme vous aimez l’appeler, peut aussi être plus contagieuse pour les enfants, mais cela ne veut pas dire qu’elle vous rend plus malade ", rappelle-t-il. " La plupart des enfants n’en tombent toujours pas malades. Dans tous les cas, on n’observe pas d’augmentation significative du nombre de patients entre 3 et 12 ans, et ils présentent également les mêmes symptômes que lors des deux premières vagues" .

Qu'en pensent les pédiatres sur notre territoire ? Une fermeture des écoles est-elle d'actualité chez nous ? Deux pédiatres nous donnent leur avis sur cette sortie médiatique.