Cette décision serait "une mesure utile et efficace d’un point de vue épidémiologique", admet Benoît Van den Eynde, expert en vaccin et immunologie à l’UCLouvain. "Les retours de voyages sont la porte d’entrée principale du virus, surtout si on n’a pas respecté à la lettre les règles sur place et la quarantaine une fois revenu en Belgique. Et qu’on reste 48 heures ou une semaine, le risque est le même". Pour ce professeur à l’institut de Duve de l’UCLouvain, proscrire les voyages non essentiels aurait également du sens. "Ce serait une mesure efficace. Bien sûr, c’est à balancer avec les inconvénients économiques et sociétaux que cela peut engendrer. Ce sera aux autorités de trancher mais il est clair que ça ne serait pas une mauvaise idée si l’on veut continuer de maîtriser l’épidémie.