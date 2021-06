Faut-il vacciner en priorité les 12-15 ans? "Les adolescents pourraient contribuer à une résurgence préoccupante dès l’automne" BelgiqueInterview09:38 Li.B. © D.R/ Bauweraerts Didier / Belga

Déjà largement utilisé aux Etats-Unis et au Canada chez les 12-15 ans, le vaccin contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech fait l'objet de réflexions chez nous quant à la stratégie vaccinale à adopter dans ce groupe d'âge. Nous avons recueilli le point de vue de trois experts: le Pr Pierre Smeesters, pédiatre infectiologue à l'Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (Huderf), le Dr Yves Coppieters, médecin épidémiologiste et professeur à l'Ecole de Santé publique de l'ULB, et le Pr Michel Goldman, professeur en immunologie à l'ULB.