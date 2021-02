De leurs côtés, les autres métiers de contact tels que les esthéticiens, tatoueurs ou encore salons de manucure devront quant à eux patienter jusqu'au 1er mars. Pour Laurence Wuylens, présidente de l'Union nationale de l’esthétique et du bien-être (Uneb), cette nouvelle sonne comme une véritable injustice : " On nous avait promis que les centres de soins et d'esthétique seront logiquement considérés comme des métiers de contact. Et avec leurs annonces, ce changement de parcours n'est ni honnête ni logique." Cette décision pousse à bouts certains professionnels du secteur. C'est le cas de Sakia, gérante d'un centre d'esthétique à Limelette. " J'ai envie de pleurer. Sincèrement, je ne m'attendais pas à devoir attendre un mois de plus pour rouvrir. J'espère qu'on pourra survivre." Et même l'idée d'avoir enfin une date de réouverture fixée ne réjouit pas forcément l'Uneb : " Aujourd'hui on nous parle du 1er mars, mais le problème c'est qu'on ne les croit plus. La confiance envers les politiques est désormais rompue."