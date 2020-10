Hier, Ben Weyts a décidé de faire passer le monde du sport en Flandre au code orange à partir de demain/mercredi. Cela signifie que les activités sportives en salle, où une distance de sécurité de 1,5 m ne peut être respectée, seront interdites et ce pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Les compétitions de basketball et volleyball, par exemple, sont arrêtées. Les vestiaires doivent également aussi fermer jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de ceux des piscines.



A la suite de cette décision, des salles de fitness, dont Basic-Fit, ont annoncé que les vestiaires et douches seraient fermés dans toutes les salles du pays, aussi bien au Nord qu'au Sud.



Il est toujours possible de faire son sport dans les salles de fitness pour le moment.

La ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR) s'entretient ce mardi vers 16H00 avec l'ensemble des fédérations sportives. Des décisions devraient être prises concernant l'avenir des compétitions sportives en Wallonie et à Bruxelles.