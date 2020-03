Il est 15h, les enfants commencent à sortir de l'Institut Saint-Anne à Etterbeek. Les parents sont calmes et souriants malgré le vent frais, aucun d'eux ne semblent stressés. Pour certains parents d'élèves, les mesures prises par le Gouvernement fédéral sont un soulagement, mais pour d'autres, elles ne sont toujours pas suffisantes, et ils ne sont pas convaincus de leur efficacité. C'est notamment le cas de Luca. Ce père de famille ne comprend toujours pas pourquoi la Belgique n'a pas fermé ses frontières. " Ce sont des mesures qui auraient dû être prises il y a déjà quelques semaines ! Aujourd'hui elles ne sont plus suffisantes."