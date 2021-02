L'annonce de la SNCB de fermer progressivement 44 guichets sur l'année 2021 a fait l'effet d'une bombe. Des syndicats jusqu'aux associations de navetteurs en passant par le ministre de la Mobilité lui-même se sont offusqués de cette décision.

Les chemins de fer belges ont en effet annoncé progressivement fermer 44 guichets sur 135, qui représentaient moins de 6% des transactions en 2019, d'ici la fin de l'année dans ses gares. Pour 37 autres guichets, la SNCB a indiqué que les horaires d'ouverture seront alignés sur les moments les plus denses de la journée, à partir du 1er mars.

Ce mardi matin, Jean-Marc Nollet a d’abord précisé sur Bel RTL qu’il s’agissait : "d’une décision du Conseil d’administration de la SNCB, où Ecolo n’est pas représenté". Selon lui, le ministre fédéral de tutelle, l’Ecolo Georges Gilkinet, qui a en charge les Transports et la Mobilité, désapprouve cette mesure.

Et dans la foulée, Georges Gilkinet a officiellement demandé au Conseil d’administration de revoir cette décision et de corriger le tir suivant quatre balises. En tant que Ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet souhaite maintenir des gares vivantes pour la convivialité et la sécurité des voyageurs. “Tout autant que l’amplitude et la fréquence des trains, l’accueil est crucial pour rendre les trains attrayants et accessibles pour tous. C’est la raison pour laquelle nous travaillons à améliorer l’accessibilité des gares et point d’arrêt. Dans la même logique, il est important que les gares restent des lieux de vie et de rencontres. Nous ne pouvons laisser personne à quai. Les personnes plus âgées ou plus fragiles doivent aussi pouvoir prendre le train facilement pour se déplacer librement", indique-t-il.

Quatre balises pour rectifier le tir

Informé de la décision du CA de la SNCB, le Ministre de la Mobilité a eu des contacts avec la SNCB afin de demander des garanties en termes de confort et de service aux voyageurs, mais également pour l’accompagnement des usagers plus âgés et fragiles afin de lutter contre la fracture numérique. Ainsi, Georges Gilkinet a également insisté pour que la SNCB entre en dialogue avec les Communes ainsi que les acteurs économiques et associatifs locaux pour faire des gares des lieux de vie.

Confirmant cette position, le Ministre a dès lors adressé ce lundi 1er février un courrier officiel à l’attention de l'administratrice générale de la SNCB, demandant que le Conseil d'administration revoie sa décision de manière fondamentale, suivant quatre balises :