"On avait une carotte rouge et bleue, qui faisait venir les gens en masse depuis la semaine dernière: Spider-Man", explique Olivier Meyvaert, responsable de la programmation au White Cinema, à Bruxelles, qui juge qu'une fois de plus, on a fait deux pas en avant et trois en arrière. "On avait beaucoup perdu avec les mesures précédentes parce qu'on avait perdu toutes nos "scolaires" soit 6.000 élèves qui devaient venir soit pour Saint-Nicolas, les semaines blanches, etc. Puis a débarqué Spider-Man, qui est une espèce d'OVNI qu'on n'attendait pas et on était occupés, grâce à ça, à remonter la pente… Là, on va à nouveau être fauchés en plein vol", dit-il.