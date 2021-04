Un nouveau Comité de concertation s’ouvre ce vendredi à 15 h, pour décider de la manière pratique dont l’Horeca rouvrira en mai mais aussi les événements culturels, sportifs, événementiels.

Alexander De Croo, Frank Vandenbroucke et les vice-Premiers se sont réunis jeudi soir en kern pour s’entendre sur un compromis. Selon nos informations, ils ne sont parvenus à aucun consensus malgré plus de quatre heures de discussions, notamment sur l’heure de fermeture des terrasses. Le MR plaide pour 23 h, mais se satisferait de 22 h. Une forte pression existe pour une fermeture à 21 h, soutenue par Frank Vandenbroucke (Vooruit) ; le Premier Alexander De Croo (Open VLD) et Vincent Van Quickenborne (Open VLD) avaient parlé de 21 h. Le ministre de la Santé avait agité l’exemple des Pays-Bas avec une limitation à 18 h comme épouvantail. Le PS de Pierre-Yves Dermagne pousse pour 22 h.

Le commissariat Corona dans son rapport propose 20 h, 21 h 30 ou 23 h. " Cela pourrait se terminer par un compromis sur 21 h", observe une source gouvernementale.

Aucun accord n’a pu être trouvé hier soir et un bras de fer s’annonce. Pour le reste du protocole, on oscille entre 4 et 6 personnes autorisées à une même table. Une distance de 1,50 m serait imposée entre les tables, de même qu’une capacité maximale par lieu, place, etc.