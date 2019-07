Environ 100.000 personnes, selon la première estimation communiquée, assistent ce dimanche au défilé de la Fête nationale dans le centre de Bruxelles, a indiqué vers 16h30 William Mariel, assistant au porte-parole de la police de la zone Bruxelles-Ixelles.

Le défilé a débuté vers 16h00 sur la place des Palais, en présence du roi Philippe et d'autres représentants de la famille royale. Cette année, de nombreux chars et autres véhicules historiques datant de la deuxième guerre mondiale ont participé au cortège et étaient également présents dans les rues du centre pour marquer le 75e anniversaire de la libération.

Dans le cadre des festivités qui se déroulent dans le parc de Bruxelles et dans les rues du centre, 140 batteurs du "Kortrijk Drumt" jouent des hits internationaux toutes les heures, de 10h00 à 20h00, au Mont des Arts. Chaque prestation dure 20 minutes. Il s'agit d'une première. Une nouvelle parade folklorique - composée entre autres de pêcheurs de Dunkerque, de majorettes hommes, de Gilles ou encore des fanfares du Meyboom et d'Ottignies - arpente également la rue de la Régence.

Au milieu des villages de la Défense, de l'Intérieur, des polices et des services de sécurité civile, le stand de la Croix-Rouge situé rue de la Régence compte une animation 'Game of Thrones' sur les crimes de guerre de la série afin de sensibiliser le grand public à l'importance du droit international humanitaire.

Le stand Bel-Europa propose, place Royale, des activités ludiques mettant en lumière le rôle de la Belgique dans la construction européenne et la valeur ajoutée de l'Union européenne à l'économie belge. Il y a notamment un jeu de l'oie géant, un quizz et des spectacles surprise.