À côté des festivals, d’autres activités n’auront pas lieu d’ici le 31 août.

Sophie Wilmès a annoncé mercredi aux Belges qu’aucun événement de masse ne pouvait se tenir jusqu’au 31 août. Un gros coup dur pour les festivals comme Werchter, Couleur Café ou encore les Ardentes, qui ont officiellement annulé leur événement ce jeudi alors que le sort des plus petits festivals doit encore être scellé.

À côté des festivals, la Fête de la Musique, qui devait avoir lieu du 18 au 21 juin dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, est elle aussi annulée. Les organisateurs de l’événement feront cependant en sorte que "la musique ne soit pas oubliée" via diverses actions présentées prochainement. Se posent aussi des questions autour de la Fête nationale du 21 juillet. Invitée sur Bel RTL jeudi matin, Sophie Wilmès a indiqué qu’une version alternative pouvait être envisagée : "La Fête nationale doit être un moment particulier. Mais une fête avec 200 000 personnes dans les rues de la capitale, ce ne sera pas possible. Mais je suis totalement favorable à faire autre chose, si c’est possible."

L’avenir de l’édition 2020 d’un autre événement historique est aussi en suspens : la Ducasse d’Ath. "Il est prématuré de prendre une quelconque décision", a expliqué le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre, sur sa page Facebook. "Nous nous concerterons pour voir ce qui est envisageable, une fois que nous aurons les documents officiels, et voir si par exemple un report peut être possible."

À Liège, ce sont les festivités du 15 août qui n’auront pas lieu, sans report envisagé. "Le 15 août, c’est la fête de Marie", explique Francis Atta, président de la République libre d’Outremeuse. "C’est une tradition avec des organisations figées qui restent centrées autour du 15 août. Cela n’aurait donc pas de sens de déplacer l’événement."

Du côté de Namur, il a été annoncé que les activités rassemblant plus de 1 000 personnes organisées en juillet et en août, comme la brocante de Temploux, sont annulées. Maxime Prévot, bourgmestre de Namur, a aussi décidé d’annuler d’ores et déjà les Fêtes de Wallonie : "Personne ne comprendrait que les scientifiques aient incité le Conseil national de sécurité à annuler les grands événements jusqu’à fin août au vu des risques de rebond du virus si c’est pour que nous décidions, à la mi-septembre, de rassembler plus de 200 000 personnes dans les rues du centre-ville."

Enfin, dans le milieu sportif, les 24 Heures de Spa sont reportées à l’automne 2020.

Quant au Grand Prix de Spa-Francorchamps, il ne devrait pas avoir lieu le 30 août comme prévu. "Report, huis clos, annulation : tous les scénarios vont être étudiés", a expliqué Vanessa Maes, la directrice générale du GP. "Personne aujourd’hui ne peut dire quelle sera la situation dans quatre mois et demi."