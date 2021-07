C'est une première pour la Princesse Delphine: elle assistera aux célébrations de la fête nationale en tant que membre et en compagnie de la famille royale.

Le Roi et la Reine, ainsi que la Princesse Astrid, le Prince Lorenz et le Prince Laurent seront présents aux Te Deums qui auront lieu à l’occasion de la Fête Nationale en la Cathédrale des Saints Michel-et-Gudule à Bruxelles, ainsi qu’à Hasselt et Mons.

Dans l’après-midi, le Roi et la Reine, la Princesse Astrid, le Prince Lorenz, le Prince Laurent, et pour la première fois la Princesse Delphine accompagnée de Jim O’Hare assisteront à la Cérémonie de la Fête Nationale sur la Place des Palais.