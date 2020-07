Discours inhabituellement engagé que celui du roi Philippe, prononcé ce lundi, à 13h, à l’occasion de la Fête nationale. S’il plaide régulièrement pour un renforcement de la cohésion sociale (entre générations, entre confessions, entre catégories socio-économiques) dans le pays et en Europe – imagine-t-on qu’il dise le contraire ? –, il s’est montré, cette fois-ci, plus concret, plus précis. Plus volontariste.