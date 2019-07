Le feu s'est déclaré non loin du ring de Bruxelles.

Un feu de broussailles se propage rapidement à cause d'un vent chaud et fort qui attise les flammes. Pour combattre l'incendie, des hélicoptères de la police fédérale ont été appelés en renfort. Ces derniers puisent l'eau directement dans le canal d'Anderlecht, à hauteur du Ceria, afin d'asperger le feu et de tenter de l'éteindre.