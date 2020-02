Un incendie s'est déclaré mardi vers 14h20 sur le toit de la discothèque Le Mirano, située chaussée de Louvain à Saint-Josse-ten-Noode, a indiqué dans l'après-midi Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il n'y a aucun blessé.

Le bourgmestre Emir Kir est descendu sur place. C'est un faux plafond de 400 m2 qui est en feu, précise Walter Derieuw. Il ajoute que 4 auto-pompes et deux échelles ont été amenées sur place. "Des travaux étaient en cours en toiture", explique Walter Derieuw. "Les pompiers attaquent l'incendie par l'extérieur pour travailler en sécurité. Ils n'entrent pas dans le Mirano, car ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Quand on doit attaquer par l'extérieur, cela dure toujours plus longtemps car on voit moins bien ce que l'on fait".

Sophie Colignon, chargée de communication pour le groupe Art Blanc, confirme que des travaux étaient en cours au niveau du toit.

Une cellule de coordination a été mise en place avec la police, la commune et les équipes médicales. La chaussée de Louvain n'est pas ouverte à la circulation en journée. Les deux bâtiments voisins, à gauche et à droite du Mirano, ont été évacués.

"Le feu est sous le toit, mais il est maîtrisé par les pompiers", explique Emir Kir. "Ils ont choisi de ne pas ouvrir le toit pour ne pas courir le risque que le feu s'étende aux autres immeubles du quartier. Ils laissent le feu se consumer de manière contrôlée. Si le feu devait s'étendre, nous avons prévu un centre d'accueil à la salle omnisports Guy Cudell pour les éventuelles personnes sinistrées".