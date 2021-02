" Pas de raison de ne pas le permettre si les protocoles sont stricts", pointe le ministre Dermagne.

Le Conseil d’État a donné raison aux exploitants de campings et de parcs de vacances qui s’estimaient lésés par le fait que les hôtels, bed&breakfasts et maisons et appartements de vacances ont pu rester ouverts. Ils vont rouvrir ?

"On ne peut pas faire comme si la décision du Conseil d’État n’existait pas.."