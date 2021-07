Avec près de 170 destinations proposées par quelques 50 compagnies aériennes, Brussel Airport devrait accueillir jusqu'à 40.000 voyageurs par jour cet été. Ce qui fait au total plus de 2,5 millions de passagers sur les deux mois de vacances scolaires. Si cela ne représente que la moitié de l'affluence d'une année normale, sans coronavirus, de longues files se formaient déjà ce matin dans les halls de départ.

Parmi les passagers, une mère de trois enfants, qui a souhaité rester anonyme, censée décoller pour Valence, en Espagne, à 9h30. Très stressée par l'attente, elle a contacté nos confrères de RTL Info. "Temps d’attente interminable on va tous rater nos avion". De fait, à 8H15 la voyageuse était dans la file depuis plus d'une heure et était encore loin d'être arrivée au bout de ses peines.

Pour tenter de gérer cette affluence, Brussels Airport a créé l’outil "Welcome Back", ce dernier permet de calculer l’heure à laquelle les voyageurs sont supposés arriver au terminal pour que l'enregistrement se déroule sans accroc. Rappelons qu'actuellement, tous les passagers doivent être munis du certificat européen de vaccination qui prouve qu'ils sont vaccinés, ont été testés ou sont immunisés. Ce détail administratif rallonge de fait le temps d'attente aux contrôles.