Le rapport du Celeval a été envoyé mardi aux ministres concernés. Il a été discuté ce mardi soir en comité de concertation en prévision du Conseil national de sécurité prévu ce mercredi. L’intention des autorités est d’édicter des règles sanitaires valables sur le long terme. Un système de code couleur variable selon le nombre d’hospitalisations sera plus que probablement mis en place, mais de solides discussions vont avoir lieu sur ses modalités. Dans son rapport, le Celeval proposait un code couleur différencié variable selon la province, avec un nombre de contacts rapprochés qui varieraient selon le nombre d’hospitalisations. Or, ce système n’a pas recueilli l’adhésion du politique et ce mardi soir, un autre système était sur la table.

Cette autre philosophie discutée mardi soir se veut plus simple et moins restrictive. On passerait bien dans un schéma de code couleur, mais sur le tout le territoire, pas par province. Le système se baserait sur la recommandation, comme pour les voyages à l’étranger, et non plus sur l’interdiction. La bulle des 5 disparaît de facto.

Les contacts en intérieur avec respect des distances. (...)