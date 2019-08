La chaîne néerlandaise de magasins érotiques Pabo, déclarée en faillite, va finalement disparaître en Belgique, où elle n'était présente qu'en Flandre.

Seul subsistera le site internet Pabo.be, pour lequel un repreneur avait été trouvé début juillet.

Les dix magasins physiques de la société néerlandaise de vente par correspondance d'articles érotiques, tous situés en Flandre, ferment donc leurs portes. Le stock de produits restants sera vendu à la fin du mois avec des "réductions très importantes".

Pour les personnes intéressées, les articles seront acheminés vers les points de vente d'Aartselaar, de Roulers et de Wetteren pour une vente les 29 et 30 août entre 12 et 20 heures. Selon Troostwijk Auctions, la maison de ventes qui organise la liquidation, ces trois magasins étaient les trois mieux gérés.