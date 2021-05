Un accord a été trouvé entre la direction de Lidl et le syndicat socialiste, ce qui permet d'éviter sur le fil une action de grève qui avait été annoncée pour ce samedi, a-t-on appris auprès de la direction et du syndicat. Des propositions formulées mercredi par la direction pour alléger la charge de travail n'avaient pas été jugées suffisantes par le Setca, qui avait appelé à une journée de grève nationale dans les magasins de l'enseigne en Belgique ce samedi. Une ligne qui n'était pas suivie par les deux autres syndicats.

Mais un accord a finalement pu être dégagé entre la direction et le syndicat socialiste. En plus des propositions faites mercredi, la direction s'est engagée à prévoir au planning 28 heures de main-d'œuvre supplémentaire par semaine et par magasin.