À quelle sauce les Loups seront-ils mangés ? Il faudra attendre le vote du budget 2021 mardi pour le savoir.

Toujours est-il que ce dernier n’a pas été concocté dans un climat économique serein… Que du contraire. "À La Louvière, nous sommes habitués à compter…", lance sous forme de boutade le bourgmestre, Jacques Gobert (PS). Une nécessité qui s’était traduite, il y a un an, par un nouveau plan de gestion prévoyant une augmentation de l’IPP et une série de nouvelles taxes, et destiné à serrer les cordons de la bourse pour assainir des finances en chute libre.