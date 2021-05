Les agents pénitentiaires détestent être surnommés matons ou gardiens. Leur nouvelle appellation va peut-être leur plaire. Il y aura désormais deux catégories : les “assistants de sécurité” et les “accompagnateurs de détention”. Des coachs dont la mission ne consistera plus uniquement à verrouiller des portes mais à se concentrer davantage sur l’accompagnement et la motivation des détenus. Ils donneront également leur avis sur le trajet de détention et le reclassement des prisonniers.

Le projet, lancé par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, va démarrer dans la nouvelle prison de Haren, fin 2022.