L'opérateur de trains à grande vitesse Thalys supprime son offre low cost IZY après plus de six ans. Ce service permettait de voyager entre Bruxelles et Paris à partir de 10 euros. "Nous optons pour la clarté", indique mercredi Mattias Baertsoen, porte-parole de Thalys. L'entreprise confirme qu'IZY circulera pour la dernière fois le 10 juillet, comme l'a rapporté la VRT. "Le concept a certes fait ses preuves par le passé, mais nous avons décidé d'intégrer toutes les liaisons entre Bruxelles et Paris dans l'offre Thalys."

Cette décision permet de regrouper les trajets sous une marque unique, d'offrir un temps de trajet plus court (les voyages IZY prenaient une heure de plus car le train ne circulait pas sur la voie rapide en France), une offre plus large, davantage de services et de possibilités de réserver ou d'annuler, ajoute le porte-parole.

Par contre, les tarifs low cost disparaissent mais Thalys assure qu'il y aura des offres avantageuses. L'opérateur a notamment lancé une promotion estivale, particulièrement pour les jeunes voyageurs.