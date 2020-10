L'enseignement obligatoire en Flandre reste en code jaune et donc à temps plein. Le ministre flamand de l'enseignement Ben Weyts (N-VA) l'a annoncé ce mercredi. Cependant, il est toujours possible de passer au code orange localement.

La décision a été prise sur la base des chiffres de contamination. La majorité des infections ont pu être attribuées à des situations survenues en dehors des murs de l'école. Ben Weyts voulait donc absolument que les écoles restent entièrement ouvertes.

Localement, il est toujours possible de passer à un code de couleur différent, mais il y aura une discussion sur l'adaptation des codes existants à partir de lundi. Actuellement, le code orange signifie qu'à partir de la troisième secondaire, les élèves vont à l'école à mi-temps - une semaine sur deux.

"Il y a une volonté de passer au code orange", peut-on lire via le communiqué. "En fonction de cela, les partenaires responsables de l'éducation continueront lundi à discuter d'une adaptation des feuilles de route existantes visant la sécurité, la faisabilité pratique, la qualité de l'éducation et le bien-être des élèves et du personnel éducatif".