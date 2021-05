Rappeler ses équipes, investir dans une terrasse digne de ce nom et voir des tables vides, voilà la hantise des patrons de restaurants et cafés dans les jours à venir. Et ce qui risque de les irriter encore plus, c’est le phénomène du no-show. En résumé, réserver une table pour ne jamais s’y présenter. Un manque de politesse de la part des "clients", mais surtout un manque à gagner qui ne serait pas le bienvenu après des mois de fermeture et une ouverture qui reste partielle.

Pour lutter contre ce phénomène, l’application BookTable a été créée l’an dernier. "C’est à la lecture de plusieurs articles sur le sujet lors de la réouverture des établissements Horeca en juin 2020 que nous nous sommes enfin décidé à avancer dans notre projet. Alors que nous devions tous être solidaires pour cette reprise, plusieurs restaurateurs dénombraient un nombre important de no-shows. Nous voulions les aider, explique Jonathan Buchet, un des concepteurs du projet. Nous ne pouvons pas faire en sorte de ne pas avoir de no-show, par contre nous souhaitons offrir aux restaurateurs une solution face à un problème malheureusement récurrent."

En pratique, l’app permet aux restaurateurs de remettre une table laissée pour compte "sur le marché" et de prévenir les personnes qui n’avaient pas réussi à avoir une table le même jour. L’app est donc destinée également aux clients. "En plaçant sa table sur notre application BookTable, le restaurateur n’attend pas le client, il va à lui ! Tous les utilisateurs ayant ce restaurant dans leurs préférences, recevront instantanément une notification précisant la disponibilité de la table. En ce qui concerne l’utilisateur, finis les appels multiples, les visites de pages Internet,… nous lui offrons la possibilité d’être tenu informé instantanément des tables disponibles dans la zone où il se trouve ou dans ses restos préférés."