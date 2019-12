Le Belge est le deuxième plus gros consommateur de foie gras au monde, derrière le Français, avec 90 grammes par personne et par an. Cette consommation connaît son pic durant les fêtes de fin d’année.

La technique du gavage des oies ou des canards, permettant d’obtenir le fameux foie gras, est de plus en plus remise en cause. Seuls cinq pays européens l’autorisent encore : la Belgique, la France, la Hongrie, la Bulgarie et l’Espagne.

Le CDH va agir pour en finir avec le gavage en Wallonie. Celui-ci est déjà interdit en Flandre et à Bruxelles.

(...)