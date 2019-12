Les fonctionnaires vont bénéficier d’une accessibilité renforcée au télétravail. Le gouvernement wallon a validé ce jeudi une proposition de la ministre de la Fonction publique, Valérie De Bue (MR), visant faciliter les conditions d’accès au télétravail.

L’objectif ? Permettre à quelque 9.000 fonctionnaires wallons d’avoir des conditions de travail “plus adaptées aux rythmes actuels et aux attentes en matière d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle”, comme nous le précise son porte-parole. Il s’agit d’un projet lancé par Alda Greoli, précédente ministre de la Fonction publique, et aménagé par Valérie De Bue.

Quels sont concrètement les changements prévus ?

1 Diminution de la période d’attente. Le candidat au télétravail ne devra plus avoir que 6 mois d'ancienneté dans son service avant d’entamer les démarches pour bénéficier du télétravail, contre 2 ans actuellement.

2 Prise en considération étendue. Les collaborateurs pourront introduire une demande d’accès au télétravail à n’importe quel moment de l’année, alors que ces périodes sont actuellement limitées.

3 Augmentation du nombre de jours autorisés. Le télétravail sera limité à deux jours par semaine et ce afin de garantir le contact entre collègues, contre 1 jour (règle de base) actuellement. “On double le nombre de jour possible”, nous précise le cabinet De Bue.

4 Des solutions plus flexibles. Des aménagements seront prévus pour les familles monoparentales et les travailleurs de retour d’une période de repos médical de longue durée.

5 Couverture des frais. Le télétravailleur recevra une allocation mensuelle de 20 euros afin de couvrir les frais de connexion internet.

Selon le gouvernement, ces mesures ont été prises afin de clarifier la situation actuelle et l’ambiguïté qui en découlait. “Elles permettent aussi à l’administration de poursuivre son travail de modernisation et de développement durable”, précise Jean-Philippe Lombardi, porte-parole de Valérie De Bue. “L’assouplissement des conditions d’accès au télétravail aura un impact sur l’environnement en diminuant les émissions de CO2 liées. Le but est de diminuer le nombre de trajets des fonctionnaires”.

La mesure sera d’application dans le courant du mois.