Selon le sport, les frais d’inscription et de matériel varient fort, parfois du simple au double avec de fortes disparités régionales.

Le coup d’envoi de la rentrée scolaire marque aussi celui de la reprise des compétitions sportives. C’est le dilemme de tous les parents à chaque rentrée scolaire. Entre le foot, le hockey, le tennis ou encore l’athlétisme, à quelle activité sportive inscrire son enfant ? "On doit encourager son enfant à pratiquer un sport mais sans jamais le forcer", conseille Michel Ouchinsky, médecin du sport à Uccle et spécialisé en orthopédie et traumatologie du sport.

"S’il ne sait pas pour quelle discipline opter, le mieux est de s’essayer à des stages multisports, à tester avant de trouver la bonne filière sachant qu’il n’y a jamais de mauvaise décision."

(...)