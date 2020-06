La situation de forte politisation du sommet de l’administration wallonne, avec une domination certaine du PS, une présence solide du CDH et une percée d’Ecolo, avait été détaillé dans La DH du 3 juin, à partir d’une cartographie du Gerfa (Groupe d’étude et de réforme de la fonction administrative). Cette politisation ne se limite toutefois pas au Service public de Wallonie (SPW). Pour la première fois, le Gerfa a étendu son analyse aux organismes pararégionaux wallons. Ces entités qu’on appelle également organismes d’intérêt public fonctionnent sous l’autorité de la Région wallonne, emploient plusieurs milliers de fonctionnaires et sont elles aussi soumises au code de la fonction publique wallonne. Comme au SPW, leurs dirigeants sont désignés par mandat octroyé par le gouvernement wallon. La DH a pu consulter une étude qui sera publiée dans le diagnostic du Gerfa de juin.

(...)