Le président du PS et le vice-Premier Open VLD ont été nommés co-formateurs par le Roi.

Ce gouvernement va-t-il tenir quatre ans ? Je n'y crois pas", nous glisse une source gouvernementale, ce mercredi soir. La coalition Vivaldi n’est pas encore en place que des doutes naissent déjà sur son espérance de vie. Le court optimisme a rapidement fait place à la perplexité. Le président du PS Paul Magnette et le vice-Premier libéral Alexander De Croo ont été nommés "co-formateurs" du futur nouveau gouvernement fédéral par le Roi. Ils feront rapport au Souverain le 28 septembre. Il s’agit d’un déblocage presque miraculeux au vu des profondeurs et la violence des rapports entre les sept partis ces derniers jours. "La confiance est rétablie. Un accord a été trouvé", se sont réjouis Egbert Lachaert et Conner Rousseau à la sortie du Palais.