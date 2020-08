Paul Magnette, président du PS et Bart De Wever, son homologue de la N-VA, veulent voir si les deux partis écologistes sont prêts à rejoindre un quintet déjà constitué - la N-VA, le PS, le SP.A, le CD&V et le CDH - pour former le nouveau gouvernement fédéral.

Les préformateurs auront fort à faire pour convaincre les verts, et singulièrement Écolo, d’y embarquer. En août 2019, le Conseil de fédération du parti a voté une mention accordant aux deux coprésidents un mandat pour aller négocier au fédéral sauf avec la N-VA. Les deux coprésidents, Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane, devront donc au moins repasser devant le Conseil de fédération de leur parti pour aller plus loin qu’une simple prise de contact avec Bart De Wever.



