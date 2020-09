Il déplore qu'un gouvernement fédéral puisse se former sans majorité côté flamand, avec des partis différents au fédéral et au régional. Sept partis poursuivront les négociations dans la semaine: les préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a) sonderont le MR, l'Open Vld, le PS, le sp.a, Groen, Ecolo et le CD&V pour préparer la formation d'un gouvernement fédéral. S'ils s'allient effectivement, la coalition Vivaldi ne serait pas soutenue par une majorité en Flandre.

Ce qui ne serait "pas une bonne chose" pour Jan Jambon. "La Flandre doit aussi être gouvernée au niveau fédéral avec une majorité démocratique du côté flamand. Les partis qui s'engagent sur cette voie devront rendre des comptes", somme-t-il. "Mais nous n'en sommes de toute façon qu'au début de la formation fédérale, nous verrons comment cela se passe."

Si le CD&V et l'Open Vld rejoignent un gouvernement fédéral sans la N-VA, Jambon entend leur demander de reconfirmer l'accord de coalition flamand. "Je suppose qu'ils le feront et que nous continuerons avec la même équipe", indique-t-il.

Le CD&V et l'Open Vld n'ont pas encore réagi à ces déclarations.