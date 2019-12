Les informateurs royaux, Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V), ont débuté jeudi leurs consultations de la société civile et d'organes indépendants "en vue de la rédaction de notes techniques utiles à la poursuite de leur mission", ont-ils indiqué dans un communiqué.

MM. Bouchez et Coens ont rencontré ce jour le Comité de monitoring, le Conseil national du Travail, le Conseil central de l'économie, le Service fédéral des Pensions ainsi que le Bureau fédéral du Plan.

Les discussions ont porté sur les cinq thèmes prioritaires identifiés par les informateurs, à savoir le déficit budgétaire et la fiscalité; la politique sociale; l'emploi; le climat et la mobilité; et enfin la justice, la sécurité et l'immigration.

Les deux hommes poursuivront leurs consultations vendredi et la semaine prochaine.

Après leur premier rapport au Roi vendredi dernier, les informateurs avaient écarté l'alternative entre une coalition bourguignonne et une coalition arc-en-ciel. D'après eux, la seule solution possible se situera "au centre", avaient-ils expliqué lors d'une déclaration à la presse.

Les informateurs feront une nouvelle fois rapport au souverain au plus tard le 13 janvier.