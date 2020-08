Les négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral vont-elles enfin se débloquer cette semaine? Le CD&V n'a toujours pas tranché dans un sens ni dans l'autre mais la semaine sera décisive. En interne, Joachim Coens doit composer avec un front anti-Vivaldi et une frange nettement plus favorable. La capacité du président du CD&V à engranger de solides acquis pourrait faire la différence.

On saura vraisemblablement cette semaine si la formation d’un gouvernement est possible ou si l’on se dirige vers un retour aux urnes. Fait inédit depuis les dernières élections , le président de l’Open Vld, Egbert Lachaert, a rencontré ce dimanche soir les présidents des partis pressentis pour former une coalition Vivaldi (PS-Sp. a, MR, Open Vld, Ecolo, Groen, CD&V, mais sans le CDH). La présence du CD&V à cette réunion constitue un signal positif, même s’il n’est pas encore décisif. Les chrétiens-démocrates flamands se sont jusqu’ici toujours refusés à lâcher la N-VA, rejetant tout gouvernement sans majorité en Flandre.

Il s'agissait d'une "réunion informative", a tempéré Joachim Coens, et non d'une réunion marquant le début de négociations. "Ce n'aurait pas été correct de ne pas aller écouter un état des lieux", a-t-il souligné, interrogé par VTM.

La position du CD&V n’a en effet pas pu être tranchée lors du bureau politique du parti, ce lundi matin lors de laquelle le contenu de la réunion de dimanche a été détaillé.

"Il y a beaucoup de préoccupations qui ont été exprimées sur le contenu mais surtout sur la teneur de la réunion. Comment va se dérouler la collaboration entre le niveau fédéral et le niveau flamand? Comment allons-nous faire rayonner le positivisme?" a ajouté Coens.