Le CD&V acceptera-t-il, finalement, d’entrer dans une coalition sans la N-VA ? Si la réponse à cette question était positive, une coalition Vivaldi (famille libérale, famille socialiste, famille écologiste et le CD&V) serait alors possible. Toutefois, si des rumeurs insistantes laissent entendre que les socialistes, les libéraux et les écologistes sont prêts à former un gouvernement sans la N-VA, les démocrates-chrétiens flamands restent sceptiques.