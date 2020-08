Aucune information n'a filtré sur la tournure de ces discussions, tant du côté des Verts que de Paul Magnette.

Mardi à 17h00, les co-présidents d'Ecolo ont fait rapport de leur rencontre devant leurs instances, a indiqué un porte-parole du parti. Une communication pourrait suivre dans la soirée, précisait-on de même source.

Le tandem de préformateurs a lancé la semaine dernière une invitation aux écologistes du nord et du sud du pays pour discuter d'une note qu'ils ont élaborée en vue de la possible constitution d'un nouveau gouvernement fédéral, plus d'un an après les élections du 26 mai 2019.

Selon Bart De Wever, une "bulle" de cinq partis (PS-sp.a-CD&V-cdH et N-VA) ont déjà convenu d'avancer sur base de cette note politique qui traite de la crise sanitaire, de la relance économique, des questions sociales, environnementales et également institutionnelles.

Ces cinq partis ne représentent toutefois que 70 députés sur les 150 que compte la Chambre, soit moins de la majorité.

Les préformateurs cherchent donc en conséquence à rallier d'autres soutiens, soit auprès de l'Open-Vld, soit auprès des Verts.

Vendredi dernier, Bart De Wever avait indiqué ne pas vouloir discuter avec le MR, le parti de Georges-Louis Bouchez n'ayant pour seule ambition que de faire capoter les discussions, avait-il accusé. L'Open-Vld avait répondu ne pas vouloir lâcher son homologue francophone en réaffirmant l'unité de la "famille libérale".