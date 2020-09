Les négociateurs de la Vivaldi sont parvenus à un projet d'accord de gouvernement fédéral. Les discussions se sont poursuivies dans la matinée pour discuter du casting. Les formateurs sont arrivés au Palais à 10 heures pour un rapport final. Ils ont brièvement été reçus mais le souverain n'a pas désigné de nouveau Premier ministre. Toutefois, selon nos informations, il serait déjà décidé qu'Alexander De Croo accède au 16 rue de la Loi. La mission des deux formateurs est prolongée jusqu'à la nomination du gouvernement. "La prestation de serment du Premier Ministre et des membres du gouvernement aura lieu demain jeudi 1er octobre 2020 à 10h00", annonce le Palais dans un communiqué. Les formateurs s'exprimeront à 14 heures pour faire la lumière sur les points négociés.

Les congrès de participation des sept partis auront lieu ce soir. Le président du MR Georges-Louis Bouchez a confirmé sur Twitter la tenue de celui des libéraux francophones à 19h00 au Heysel à Bruxelles.



Les partis de l'opposition ont déjà réagi à l'annonce d'un accord trouvé pour la formation d'un gouvernement Vivaldi. Si le cdH et DéFi ont tenu à souhaiter bonne chance au futur exécutif, les nationalistes flamands ont montré leur mécontentement face à l'avènement d'un gouvernement "qu'ils comptent combattre".





3,3 milliards pour des politiques nouvelles

Le nouveau gouvernement fédéral mobilisera durant la prochaine législature 3,3 milliards d'euros pour des politiques nouvelles. Ce montant inclut 2,3 milliards pour des mesures sociales et 1 milliard pour la sécurité, la justice et la Défense. Il est en outre question d'1 milliard d'euros pour de nouveaux investissements pour l'informatisation des pouvoirs publics, notamment dans la justice et la sécurité, et pour les chemins de fer. Répartis sur tous les budgets, un peu plus de 2 milliards d'euros sont prévus pour relever la pension minimale pour une carrière complète à 1.500 euros par mois d'ici la fin de la législature. Ce montant serait toutefois brut, selon plusieurs sources. Le relèvement de la pension concerne également les indépendants.

Il n'y aura par contre pas de nouveaux impôts sur les classes moyennes et les indépendants. La loi de 1996 sur la compétitivité des entreprises ne sera pas revue. Les minimas sociaux devraient être relevés.

Dans le secteur de la santé, la norme de croissance de 2,5% est maintenue, permettant d'alléger la facture des patients. En outre, 1,2 milliard d'euros sera notamment consacré aux investissements dans les soins de santé mentale. Ces montants serviront à améliorer les conditions de travail et les rémunérations et mettre en place des soins supplémentaires. Quelque 4.500 emplois supplémentaires sont annoncés.

L'accord prévoit également l'application de procédures rapides pour des délits tels que les émeutes, les vols à l'étalage, la criminalité de rue, etc. L'ambition est également d'appliquer toutes les sanctions prononcées et d'aller vers le recrutement de 1.600 agents supplémentaires par an, en mettant l'accent sur les agents de quartier. En matière d'immigration, une politique de retour "plus volontariste" sera mise en oeuvre.

La Vivaldi s'est en outre bien accordée sur le maintien de la loi de sortie du nucléaire, cumulée à un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 55% sur dix ans, d'ici 2030. De nouveaux moyens d'investissements pour l'isolation des bâtiments est aussi prévue, avec d'autres mesures environnementales.

Les sept partis vont également plancher sur la mise en place d'un statut d'artiste.

Sur l'institutionnel, il est confirmé que deux personnalités, une francophone et une néerlandophone, plancheront sur une future réforme de l'Etat, envisageant tant des régionalisations que des refédéralisations.