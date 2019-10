Geert Bourgeois (N-VA) et Rudy Demotte (PS), duo pressenti pour devoir diriger des discussions de préformation d'un gouvernement fédéral, sont reçus en audience mardi matin au Palais royal, a communiqué ce dernier vers 9h30.

Après le rapport final lundi des informateurs Johan Vande Lanotte (spa.a) et Didier Reynders (MR), qui ont mené une mission d'information de plus de quatre mois à la suite des élections du 26 mai dernier, il est attendu que le Roi désigne un nouveau duo, PS - N-VA, pour préparer de futures négociations.

Les noms de Rudy Demotte, ancien ministre-président wallon et ministre-président de FWB, actuel président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Geert Bourgeois, ancien ministre-président flamand, circulaient déjà dans les médias ces dernières heures.

L'intitulé exact de la fonction que le souverain devrait, selon toute vraisemblance, confier au Tournaisien et au tout frais député européen n'est pas encore connu. Il pourrait s'agir d'une mission de "préformation". Récemment, il est encore clairement apparu que les deux plus grands partis des deux principales communautés étaient loin d'avoir trouvé un terrain d'entente quant à un possible programme commun.

Didier Reynders et Johan Vande Lanotte avaient conclu lundi, en conférence de presse, qu'il revenait désormais aux "deux principales formations politiques dans leur Communauté -le PS et la N-VA-" de "déterminer entre elles s'il est possible de trouver une base suffisante pour former un gouvernement", selon les mots du libéral.

Dès lundi, des commentaires au sein du PS laissaient comprendre qu'on est encore "très loin d'une phase de négociation avec la N-VA". Le futur président du PS a lui-même encore rappelé en fin de semaine dernière qu'"avec la N-VA, on (le PS) n'est d'accord sur rien". "On s'est beaucoup vus, on est nulle part et d'accord sur rien", avait résumé Paul Magnette dans les pages du Soir et de Sudpresse.