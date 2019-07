De premiers contacts ont déjà eu lieu et une réunion est en cours jeudi après-midi au siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'invitation du PS qui a proposé à Ecolo et au MR des "discussions exploratoires", en vue, le cas échéant de la formation d'un gouvernement wallon et en Fédération.

Les présidents de parti Elio Di Rupo, Charles Michel et Jean-Marc Nollet participent à la réunion. Ils sont notamment accompagnés de Paul Magnette, et de Stéphane Hazée.

Des discussions ont lieu entre autres sur la base de la note Coquelicot rédigée par le PS et Ecolo après consultation de la société civile. Celle-ci avait abouti à la rédaction de lignes directrices en vue de la formation d'un gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

A ce stade, les premières discussions ne sont guidées par aucun agenda. Elles portent sur la situation en Wallonie. Le lieu des discussions a été choisi à Bruxelles pour des raisons de facilités liées aux agendas de chacun. Les trois partis entendent discuter en toute discrétion.