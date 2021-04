Potentiel délit d'initié

Pour rappel, le cofondateur et alors CEO de Mithra François Fornieri, était visé par une enquête fin 2019 car il était suspecté d'avoir contourné les règles de la FSMA, le gendarme boursier, pour acheter en toute discrétion, via un tiers, des actions Mithra. La manoeuvre aurait eu lieu dans peu de temps avant de signer un important contrat avec Mayne Pharma pour la commercialisation de son contraceptif Estelle aux États-Unis (qui a été validée récemment cette année d'ailleurs), ce qui pousserait la valorisation de l'entreprise à la hausse par la suite. Ce qui représente une forme de délit d'initié. Samuel Di Giovanni serait suspecté d'être ce tiers en question. Il y aurait eu des transactions étranges à hauteur de 800.000 euros rapportées à la CTIF (la Cellule de traitement des informations financières). et Luciano D'Onofrio aurait également fait un virement d'un demi-million d'euros à Fornieri peu de temps avant l'annonce.

François Fornieri a pour sa part toujours nié les faits. "On salit ma réputation et cela nuit à la société Mithra. Cela se déchaîne contre moi sur les réseaux sociaux. Mais je ne compte pas me laisser faire et, s’il le faut, je demanderai des réparations", avait-il d'ailleurs déclaré.

Un dossier a été monté par le juge Frédéric Frenay fin 2019 pour faire la lumière sur cette histoire. La FSMA avait également lancé une enquête de son côté.

L'Office central pour la répression de la corruption (OCRC) n'a pas voulu commenter les opérations de ce matin pour le moment.

Plus d'informations à venir.

-> Relire: La galaxie Mithra en Wallonie