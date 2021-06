Ces dernières années, la Belgique a connu plusieurs vagues de canicule avec des pointes dépassant à plusieurs reprises les 40 degrés. Au point que de nouveaux records de températures aient été enregistrés un peu partout dans le Royaume. Et la chaleur observée depuis dimanche laisse augurer d’un été chaud et sec.

Des pics de chaleur qui ont un impact important sur notre organisme… et qui peuvent aussi transformer certains de nos trains en véritable fournaise, rendant très compliqué le travail des accompagnateurs et des conducteurs. "En fait, dès que les températures flirtent avec les 30 degrés, cela devient très compliqué, confie Hugues, un accompagnateur de train. Tous les trains ne sont pas équipés de climatisation et, dans ceux qui ne le sont pas, on transpire beaucoup et cela nécessite de boire beaucoup. C’est usant pour le corps. Quand on prend son service dans un train qui n’est pas climatisé et qu’on est en période de forte chaleur, on sait malheureusement qu’on va passer une mauvaise journée."