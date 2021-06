Pointer des chiffres quand on parle de plaintes est un bon début, mais cela ne donne pas de détails sur ce qui pose réellement problème. Car recevoir ou envoyer un colis comprend un certain nombre d’étapes, et donc autant de risques d’avoir un problème.

Voici quelques exemples vécus par les membres de Test Achats. D’abord, un coup assez classique depuis quelques mois, un colis livré sans prévenir et sans demande chez un voisin ou dans un lieu jugé "sûr" par le facteur. " La livraison de mon colis, via UPS, a été faite chez mon voisin, sans aucun mot dans ma boîte aux lettres, sans que le facteur ne signe rien. Et pourtant, j’étais bien chez moi. J’ai de la chance d’avoir des bonnes relations avec eux et qu’ils soient honnêtes. J’aurais pu ne jamais savoir où était mon colis. Il suffit de tomber sur quelqu’un de malhonnête. En plus, ce n’est pas du tout la première fois alors que nous n’avons jamais rien indiqué en ce sens. "