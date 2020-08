Depuis des mois déjà, ils rythment notre quotidien de leurs avertissements, de leurs conseils, de leurs avis parfois redondants voire contradictoires, au gré de l’évolution de ce nouvel ennemi, qu’ils ont dû découvrir eux aussi, qu’est le Covid-19. Devenus de véritables stars à force d’apparaître quotidiennement sous les projecteurs, ces experts scientifiques, virologues médecins et autres spécialistes de la santé, n’ont pas tous bien vécu cette médiatisation inattendue. Certains en ont joué aussi. D’autres ont claqué la porte et d’autres encore ont tout simplement décidé de s’accorder une parenthèse cet été.

Mise au vert, vacances, travail… quels sont les projets de ces experts de la crise sanitaire ? Petit tour d’horizon.

Nous avons tenté de joindre les plus connus côté francophone, Marius Gilbert et Emmanuel André. Aucun des deux n’a répondu à nos sollicitations. L’absence de l’épidémiologiste et du virologue sur les réseaux sociaux ces dernières semaines en a intrigué plus d’un. Marius Gilbert n’a plus rien posté depuis la fin juin et Emmanuel André pour sa part, s’est arrêté le 31 juillet dernier. Plus rien depuis. En vacances à l’étranger les deux experts ? Impossible de le savoir.

Pas question en revanche pour le virologue Marc Van Ranst de quitter le pays. "J’ai passé une journée sur l’été au domaine de Bokrijk et voilà, ça s’arrête là. Pas question de prendre des vacances cette année. Si les autres partent, c’est leur responsabilité et je ne commente pas mais moi, j’estime que j’ai du travail ici et que je ne peux pas me permettre de partir en ce moment. J’envisage les Alpes, l’été prochain".

(...)