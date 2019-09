En vacances pour deux semaines à Djerba, Francis et Jeanine n’ont rien vu venir par rapport à la faillite de Thomas Cook.

Et quand la nouvelle est arrivée jusqu’à eux, il y a tout de même eux quelques heures de stress. " Dans un premier temps, l’hôtel voulait qu’on paye la fin de notre séjour, mais on ne s’est pas laissé faire ", assure Jeanine.

Après une intervention de l’ambassade belge, une réunion s’est tenue pour informer les clients. " Personnellement, j’ai laissé Francis y aller car j’avais une séance de thalasso mais il paraît que cela a un peu hurlé ", rigole-t-elle. Et son mari d’enchaîner. " Ils ont vite laissé tomber et on ne nous a rien demandé. Les clients qui n’ont pas pu partir mardi sont restés une nuit de plus et cela n’a pas posé de problème. Je tiens à remercier Brussels Airlines pour sa ponctualité et les services mis en place pour les transferts vers l’aéroport. "

La fin d’une aventure pour Francis et Jeanine, mais une autre les attend. " Nous devons partir en Égypte le 2 novembre avec Neckermann mais nous ne savons pas ce qu’il en sera. "